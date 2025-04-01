Samsun'da Kaldırıma Çarpan Otomobilde Yaralanma Olayı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, kaldırıma çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Anıl Eroğlu (24) yönetimindeki 34 KIA 768 plakalı otomobil, Çetinkaya Mahallesi'nde direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü Anıl Eroğlu ve otomobilde bulunan Barış Eroğlu (29) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer kazanın nedenine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.