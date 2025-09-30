Samsun'da Kamyonetin Çarptığı 2 Çocuk Hayatını Kaybetti — Sürücü Tutuklandı

Samsun İlkadım'da kamyonetin çarptığı Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi; sürücü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:23
GÜNCELLEME - SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI EKLENDİ

Olayın Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Atatürk Bulvarı Gar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Elif Naz Aslan (13) ile Rabia Kaynar (13)'a, S.A.Y'nin kullandığı 55 ADN 702 plakalı kamyonet çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Aslan ve Kaynar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Sürücüye ayrıca 'Kavşaklara yaklaşırken aracın hızını azaltmamak' suçundan da işlem yapıldı.

Taziye

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, vefat eden Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu öğrencileri Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar için taziye mesajı yayımlandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını...

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonetin çarptığı 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

