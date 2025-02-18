Samsun'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Eğitime Ara Verildi

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Ara Verilen İlçeler

19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Ek olarak, Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ve Tekkeköy ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Yapılan bu açıklama, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alınmış bir tedbirdir.