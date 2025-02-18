Samsun'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'un bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 09:17
Samsun'da Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da Eğitime Ara Verildi

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Bu karar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Ara Verilen İlçeler

19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Ek olarak, Alaçam, Atakum, Canik, İlkadım, Yakakent ve Tekkeköy ilçelerinde taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

Yapılan bu açıklama, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak alınmış bir tedbirdir.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'deki Alüminyum Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahale Ediyor
2
Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 73. Yıl Dönümü: Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu
3
Lübnan Ordusu, Güney’deki İsrail’in Çekildiği Beldelere Konuşlanıyor
4
İstanbul'da Özel Sağlık Kuruluşunda Fiyat Pazarlığı Yapan Muhasebeci Gözaltına Alındı
5
Kartepe'deki Metan Gazı Yangını Devam Ediyor
6
Senatör Graham: İran'ın Nükleer Altyapısına Askeri Müdahale Tercih Edilmeli
7
Mersin'de Yetkisiz Çakar Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!