Samsun'da Kardeşini Bıçakla Yaraladı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da alacak-verecek tartışmasında kardeşini elinden bıçakla yaraladığı iddiasıyla H.D. adliyeye sevk edildi; yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:37
Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada H.D. iddialara göre kardeşi C.D.'yi elinden bıçakla hafif şekilde yaraladı.

C.D. olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli H.D., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

H.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede verdiği ifadenin ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

