Samsun'da Kaybolan İki Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kaybolan İki Balıkçının Arama Çalışmaları Sürüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 22 Aralık tarihinde açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Deniz açıklarında kaybolan balıkçılar Halil Kayış (45) ve Muharrem Sevgili (52) için yürütülen operasyonlarda, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ile İl Jandarma Komutanlığı personeli, ayrıca Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yer alıyor.

Arama kurtarma çalışmalarında, 114 kişi görev alıyor ve çalışmalara balıkçı tekneleri de destek veriyor. Ayrıca AFAD bünyesindeki arama kurtarma köpeği de limandaki kayalıklarda yapılan çalışmalara katılıyor.

Limanda bekleyen kaybolan balıkçıların yakınları, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 22 Aralık'ta Costal Limanı'ndan hareket eden "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinin kaybolması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Ekipler, arama kurtarma kapsamında dün kaybolan balıkçıların teknesine ait olduğu değerlendirilen ağlar bulmuştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları olayın 4. gününde devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldıkları denizde kaybolan iki balıkçının bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları olayın 4. gününde devam ediyor.