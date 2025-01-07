DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,65 0,13%
ALTIN
3.022,14 -1,09%
BITCOIN
3.492.878,12 3,1%

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı için sürdürülen arama çalışmaları, belirgin gelişmelerle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:48
Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık tarihinde tekneyle açılan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin Sayısı ve Katılan Kuruluşlar

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı için yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD görevlileri ile Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen ekiplerden toplam 112 kişi ile destekleniyor.

Arama Kurtarma Yöntemleri

Helikopter ile havadan ve vatandaşlarca karadan desteklenen çalışmalarda, sahil güvenlik helikopteri ile denizden arama yapılmakta. Gemi ve botlar denizden tarama yaparken, dalgıçlar sürekli dalış gerçekleştirmekte. Karadan da ekipler, balıkçıya ait izleri bulmaya çalışıyor.

Aramalarda, yerli üretim row (su altı görüntüleme) cihazı ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip yandan taramalı sonar cihazı kullanılmakta.

Teknenin Durumu ve Olayın Gelişimi

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkan, Yeşilırmak önlerinde ilerleyen MURATIM 55 isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştır. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ayla Erduran'ın Cenaze Töreni 9 Ocak'ta Gerçekleşecek
2
İsrail Hapishanelerinde 54 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Kayseri'de Lise Öğrencileri 'Ulu Çınarlar' ile Anıları Kara Kalemle Çizdi
4
Ferdi Tayfur'un Adı Antalya'da Bir Parkta Yaşatılacak
5
Tip 1 Diyabetli Çocuklar için Sensörlü Cihazlar SGK Geri Ödeme Listesine Alındı
6
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırılarında 8 Sivil Hayatını Kaybetti
7
Mısır, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı Krizine Çözüm Arıyor

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor