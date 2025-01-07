Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da Kayıp Balıkçı İçin Arama Çalışmaları

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 22 Aralık tarihinde tekneyle açılan balıkçı Muharrem Sevgili (52) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin Sayısı ve Katılan Kuruluşlar

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçı için yürütülen çalışmalar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD görevlileri ile Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen ekiplerden toplam 112 kişi ile destekleniyor.

Arama Kurtarma Yöntemleri

Helikopter ile havadan ve vatandaşlarca karadan desteklenen çalışmalarda, sahil güvenlik helikopteri ile denizden arama yapılmakta. Gemi ve botlar denizden tarama yaparken, dalgıçlar sürekli dalış gerçekleştirmekte. Karadan da ekipler, balıkçıya ait izleri bulmaya çalışıyor.

Aramalarda, yerli üretim row (su altı görüntüleme) cihazı ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip yandan taramalı sonar cihazı kullanılmakta.

Teknenin Durumu ve Olayın Gelişimi

Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta çıkan, Yeşilırmak önlerinde ilerleyen MURATIM 55 isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştır. 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştur.