Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Samsun'da kereste fabrikasında yangın kontrol altına alındı

İl merkezine bağlı Tekkeköy ilçesinin Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, etkilenen alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ekipleri ve çalışma ayrıntıları

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ve ilçe belediyelerine ait tankerler müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililerin açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

Olay nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.