Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Samsun Tekkeköy'deki Örnek Sanayi Sitesi'nde çıkan kereste fabrikası yangını kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 07:33
Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı — Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Samsun'da kereste fabrikasında yangın kontrol altına alındı

İl merkezine bağlı Tekkeköy ilçesinin Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, etkilenen alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Müdahale ekipleri ve çalışma ayrıntıları

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait köpük sıkma aracı ve ilçe belediyelerine ait tankerler müdahale etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililerin açıklaması

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğümüzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun." dedi.

Olay nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den BM'nin Gazze'de 'soykırım' Raporuna Sert Tepki
2
İran, Mossad casusu Babek Şehbazi'yi idam etti
3
Adana'da Silahlı Saldırı: Sedat Oyunlu Hayatını Kaybetti
4
Sakarya Zaferi 104. Yılında Polatlı'da Anıldı
5
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
6
ABD, Hollanda'ya AIM-120C-8 Füzesi Satışını Onayladı
7
Katar'dan Netanyahu'ya Uyarı: Uluslararası Hukuk İhlali Kabul Edilemez

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa