Samsun'da Kökünden Kopan Ağaç Park Halindeki Araca Devrildi

Samsun İlkadım'da kökünden kopan ağaç, park halindeki 55 ANK 590 plakalı araca devrildi; itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:42
İlkadım Kılıçdede Mahallesi'nde gerçekleşti

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımda bulunan bir ağaç, kökünden koparak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Olay, Kılıçdede Mahallesi Abdulhakhamit Caddesi kenarında meydana geldi. Ağacın devrilmesi sonucu, Mustafa Kocaman'a ait park halindeki 55 ANK 590 plakalı otomobilde hasar oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağacı devrildiği yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kaldırımdaki ağaç, otomobilin üzerine düştü. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ağacı devrildiği yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

