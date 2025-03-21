Samsun'da Kontak Anahtarı ile Unutulan Araç Çalınmaya Çalışıldı: 1 Tutuklu

Samsun'da kontak anahtarı üzerinde unutulan aracı çalmaya çalışan B.Y. tutuklandı, H.B. ise ev hapsine alındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:58
Samsun'da Kontak Anahtarı ile Unutulan Araç Çalınmaya Çalışıldı: 1 Tutuklu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, kontak anahtarı üzerinde unutulan bir aracı çalmaya çalışan şüpheli B.Y. (47) tutuklandı. Olay, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, B.Y. otoparktan çıkan aracı kontak anahtarı üzerinde bırakarak çalıştırdı. Ancak, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, zanlının hareketlerinden şüphelenerek müdahale etti ve B.Y.'yi aracın içinde suçüstü yakaladı.

Polis ekipleri, B.Y. ile birlikte hareket eden H.B. (50)'yi de Atakum ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, H.B.'ye ev hapsi cezası verildi. Bu olay, güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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