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Samsun'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Hastaneye Sevk Edildi

Samsun'da bir inşaat sahasında devrilen kule vincin operatörü yaralandı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:06
Samsun'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Hastaneye Sevk Edildi

Samsun'da Kule Vinç Kazası

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bakır işletmesinin oksijen deposu inşaat sahasında meydana gelen bir kaza, dikkatleri üzerine çekti. Dönüşümlü olarak çalıştırılan kule vinç, depo kaldırma işlemi esnasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı devrildi.

Olay Anı ve Müdahale

Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Devrilme sonucunda yaralanan vinç operatörü Murat Suna (44), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen ambulansa alındı.

Sağlık Durumu İyi

Murat Suna, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın detayları ve kazanın sebebiyle ilgili incelemeler sürdürülmekte.

Samsun'da inşaat sahasında devrilen kule vincin operatörü yaralandı.

Samsun'da inşaat sahasında devrilen kule vincin operatörü yaralandı.

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