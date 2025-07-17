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Samsun'da Kum Zambakları Sahili Beyaza Bürüyor

Samsun'un Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, korunma altındaki nadir bir güzellik olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 09:56
Samsun'da Kum Zambakları Sahili Beyaza Bürüyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan Geyikkoşan sahili, açan kum zambakları ile muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan ve dünyada nadir bulunan kum zambakları (Pancratium maritimum), Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde özellikle temmuz, ağustos ve ekim aylarında doğal olarak yetişiyor.

Geyikkoşan sahilini beyaza bürüyen bu zarif bitkilerin korunması için, bitkileri sökenlere Çevre Kanunu kapsamında para cezası verilmektedir. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında zambakların yetiştiği bölgelerde ateş yakılmaması ve araç ya da evcil hayvanlarla giriş yapılmaması için uyarı tabelaları yerleştirerek vatandaşları bilinçlendirdi ve bu sayede bitkinin doğal alanlarında çoğalması sağlandı.

Alaçam'da yaşayan Miraç Kar, AA muhabirine açıklama yaparak, Geyikkoşan sahilindeki kum zambaklarının dikkatini çektiğini, bu çiçeklerin korunması gerektiğini belirtti. Kar, "Yetkililerle iletişime geçerek bu çiçeklerle ilgili bilgi edindim. Kum zambaklarının koparılmasının cezası olduğunu öğrendim. Bu tür doğal güzelliklerin korunması son derece önemli" dedi.

Ali Ağaçdiken de yaşadığı Bursa'dan ara sıra memleketi Alaçam’a geldiğini ve kum zambaklarının belediye tarafından korunduğunu gördüğünü belirterek, "Bu yerler çok güzel. Özellikle kum zambaklarının korunmasına şahit olmak beni sevindiriyor. Ayrıca, bu bitkilerin ilaç yapımında kullanıldığını duyduğumda şaşırdım" diye konuştu.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü...

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü oluşturdu.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü...

Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü oluşturdu.

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