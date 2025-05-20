Samsun'da 'Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı' Düzenlendi

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" düzenlendi. Etkinlik, Doğu Park'ta dört gün boyunca gerçekleştirildi.

Kampa Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Mısır ve Suriye gibi dört ülkeden katılım sağlandı. Toplamda 16 ilden 31 kulüp ile birlikte, etkinliğe 432 izci katıldı.

Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü İzci Lideri Ayşegül Dalseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın ana amacının izcilere milli bilinç aşılamak olduğunu ifade etti. Dalseven, "Bu yıl 431 izcimizle birlikte, 4 ülkeden ve 16 ilden katılım sağlamış bulunuyoruz. Amacımız, 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu tarihi bir yerde, milli bilinci yaşatmaktır." dedi.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çocuklarının aktif rol aldığını belirten Dalseven, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün hazırladığı tüm törenlere katıldık. Fener Alayı'nda çocuklardan oluşan ekip fenerleri gururla taşıdı. 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağını yine gururla taşıdık. Çocuklarımız harika zaman geçirdi." şeklinde konuştu.

Kampa Bursa'dan katılan Miraç Nisa Yılmaz, "Her kampta olduğu gibi kardeşliği ve ekip ruhunu öğrendik. Anadolu halkının tarih boyunca sergilediği vatanseverliği bir kez daha hissettik." dedi.

Eskişehir'den gelen izci Eylüll Kaynaş ise, 106 yıl aradan sonra Atatürk'ün ayak bastığı yerde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kaynaş, "Halkımızla birlikte yaptığımız gösteriler ve faaliyetler, içimdeki coşkuyu artırdı. Öğrendiğim şeyler, vatanseverliğimizin ne kadar güçlü olduğunu ve toplumumuzun ne denli yardımlaşmaya açık olduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" düzenlendi.

Samsun'da Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Kurtuluşa İlk Adım Milli Bilinç Kampı" düzenlendi.