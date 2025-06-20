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Samsun'da Kurusıkı Tabancayı Silaha Dönüştüren İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da kurusıkı tabancayı ateşli silaha dönüştüren iki şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 12:48
Samsun'da Kurusıkı Tabancayı Silaha Dönüştüren İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'da, kurusıkı tabancaları ateşli silahlara dönüştüren iki zanlı düzenlenen bir operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kurusıkı tabancaların silaha dönüştürülmesini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Atakum ilçesinde tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sürerken, yasa dışı silah üretimini önlemek için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı. Atakum ilçesinde...

Samsun'da kurusıkı tabancayı silaha dönüştüren 2 şüpheli gözaltına alındı. Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ikamette yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 3 fişek ele geçirildi.

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