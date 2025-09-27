Samsun'da LÖSEV'li lösemili çocuklar anneleriyle pizza yaptı

Atölyede 15 anne ve çocukları bir araya geldi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavilerinde belirli aşamaya gelen çocuklar anneleriyle birlikte pizza yaptı.

Etkinlik, Samsun'daki aşçılık akademisi atölyesinde gerçekleştirildi. 15 anne ile çocukları, şefler eşliğinde pizza yapmayı öğrenirken keyifli vakit geçirdi.

Ayşenur Kurnaz, LÖSEV Samsun Sosyal Hizmetler Sorumlusu, AA muhabirine etkinliğin LÖSEV'in "Vefakar Anneler Projesi" kapsamında düzenlendiğini söyledi. Kurnaz, hastalık sürecinde ve sonrasında ailelere hem maddi hem de manevi olarak sosyal aktivitelerle destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "LÖSEV olarak çeşitli projelerimiz var. Hastaları sosyal hayata geri döndürmek ve onları desteklemek amacıyla babalarımızla, gençlerimizle, çocuklarımızla projeler yürütüyoruz. Güzel ve keyifli bir aktivite olmasını planlıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan annelerden Dilara Kanburoğlu çocuğuyla pizza yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hem çocuklarımız hem biz çok eğlendik, güzel vakit geçirdik. Pizza yapmayı da profesyonel şekilde öğrendik sayılır." ifadelerini kullandı. Kübra Karakurt ise oğluyla aynı mutfakta bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Elif Dülger de LÖSEV ailesi ile pizza yapmanın çok eğlenceli ve güzel olduğunu anlatarak, "Pizzanın nasıl yapıldığını, hassas noktalarını öğrendik. Şimdi hep birlikte yiyeceğiz." dedi.

