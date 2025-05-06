Samsun'da Matematik Şenliği ile Öğrencilerin Matematik Sevgisi Artıyor

Samsun'da Matematik Seferberliği Şenliği Düzenlendi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında, bu yıl da Matematik Şenliği düzenlendi. Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Matematik Eğitimi Eğlenceli Hale Geldi

Şenlik kapsamında gerçekleştirilen atölyelerde, öğrenciler oyun ve eğlence eşliğinde matematik eğitimi aldı. Farklı yarışmalarla bilgi ve becerilerini test eden öğrenciler, etkinlikten keyif alarak matematiği daha yakından tanıma fırsatı buldular.

İl Milli Eğitim Müdürü'nden Önemli Açıklamalar

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, etkinliğin 3 yıldır düzenlendiğini belirtirken, 23 atölyede çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade etti. Ağar, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin önemine vurgu yaptı.

Üniversitelerin Desteğiyle Başarı Artıyor

Ağar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nin desteğiyle düzenlenen şenlikte, gönüllülük esasına dayalı olarak birçok etkinlik gerçekleştirildiğini aktardı. Öğrencilerin matematiği sevdiren çalışmalara katılımının artmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Ağar, "Okul başarılarının artması ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunuyoruz." dedi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi. Canik Kültür Merkezi'nde akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Matematik Şenliği'ne 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Etkinlik doğrultusunda atölyelerde oyun ve eğlenceyle matematik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Matematik Seferberliği" projesi kapsamında şenlik organize edildi. Canik Kültür Merkezi'nde akademisyen ve üniversite öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen Matematik Şenliği'ne 2 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Etkinlik doğrultusunda atölyelerde oyun ve eğlenceyle matematik eğitimi alan öğrenciler, çeşitli yarışmalarda mücadele etti.