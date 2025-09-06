Samsun'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, Biri Ağır
Kaza Detayları
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.
Kazada, Berat H'nin kullandığı, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 LZ 173 plakalı minibüs ile Samet A. idaresindeki 34 HEZ 632 plakalı otomobil, Toybelen Mahallesi Elbistan Caddesi Toybelen Sanayi Sitesi karşısında çarpıştı.
Otomobilde bulunan Murat A, Anıl D. ve Samet T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Samet T.'nin durumunun ağır olduğu ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.