Samsun'da Minik Zabıta Denetimi: 23 Nisan Coşkusu

Samsun'da Minik Zabıta Denetimi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetlemek üzere göreve çıktı.

Etkinlik Detayları

Etkinlik kapsamında geçici olarak zabıta üniforması giyen Gamze Tuana Demir, Adnan Yiğit Gerizli ve Mohammet Ali Özdemir, Vezirköprü Zabıta Müdürü Abdussamet Çakmak eşliğinde Çamlık Parkı'nda kurulan tezgahları denetledi. Çocuklar, bu vesileyle hem mesleği tanıma fırsatı buldu hem de sorumluluk bilinci kazanma imkanı elde etti.

Minik Zabıta Deneyimi

Minik zabıtalar, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında vatandaşlarla iletişim kurarak, kurallara uyulmasının önemini sahada deneyimlediler. Etkinlik, çocuklara büyük bir keyif verirken, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinci aşılamayı da başardı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında zabıta üniforması giyen çocuklar, tezgahları denetledi.