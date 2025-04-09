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Samsun'da Narkotik Köpeği 'Benek' Uyuşturucu Operasyonunda 1009 Hap Buldu

Samsun'da 'Benek' adlı narkotik köpeği, düzenlenen operasyonda 1009 uyuşturucu hap ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 13:54
Samsun'da Narkotik Köpeği 'Benek' Uyuşturucu Operasyonunda 1009 Hap Buldu

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 1009 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, narkotik dedektör köpeği 'Benek''in yardımıyla başarıyla tamamlandı. Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları bilgiler doğrultusunda harekete geçti.

Operasyonda Ele Geçirilenler

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve Atakum Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, bir iş yerinde kanepeye gizlenmiş 1009 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi de bulundu.

Gözaltına Alınan Şahıs

Operasyon sırasında şüpheli S.B. (34) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir iş yerinde "Benek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 1009...

Samsun'da bir iş yerinde "Benek" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada, 1009 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

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