Samsun'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliği, gelenekleri yaşatarak birlik ve beraberliği güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:50
Samsun'da Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

OMÜ'de Nevruz Bayramı Etkinliği

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından gerçekleştiren etkinlik, Kurupelit Kampüsü'nde yer aldı.

Rektör Aydın'dan Yerel ve Kültürel Vurgu

Etkinlik, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın nevruz ateşini yakmasıyla start aldı. Aydın, programda yaptığı konuşmada Nevruz'un, dünya genelindeki farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir bayram olduğunu vurguladı. Aydın, şu şekilde konuştu:

"Nevruz, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren anlamlı bir bayramdır. Bugün burada geleneklerimizi yaşatarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyorum."

Öğrencilerin Yoğun İlgisi

Başta Türk dünyası olmak üzere çeşitli ülkelerden OMÜ’de eğitim gören öğrenciler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Türk tarihinin Ergenekon'dan çıkışını simgeleyen demir dövme merasimi gerçekleştirildi.

Geleneksel Aktiviteler ve Dilekler

Daha sonra, bereket ve bolluk dileğiyle doğaya buğday saçıldı. Renkli geleneklerin yer aldığı yumurta tokuşturma müsabakası da etkinliğe katılanlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. OMÜ-TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Serkan Şen, geleneksel sembollerden biri olan semeni Rektör Aydın'a takdim etti.

Etkinlikte, Samsun'a özgü "Çiğdem Çiçek" törenini canlandıran öğrenciler, geleneksel maniler eşliğinde çiğdem çiçeği dağıtarak hocalardan hediye istedi. Katılımcılar, gün dönümünü ve yeni başlangıçları simgeleyen bu anlamlı günde, geleceğe dair dileklerini yazdıkları mektupları renkli zarflar içinde dilek ağaçlarına astılar.

Umudun Paylaşımı

Nevruz ateşinin üzerinden atlayan yöneticiler ve öğrenciler, yeni günlere dair umutlarını paylaştı. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Pancar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. OMÜ Türkçe...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen Nevruz etkinliği, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. OMÜ Türkçe...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. OMÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) tarafından Kurupelit Kampüsü'nde düzenlenen Nevruz etkinliği, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ın nevruz ateşini yakmasıyla başladı.

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