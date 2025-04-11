Samsun'da Öğrencilerin Yarıştığı ROBOSAM Robot Yarışması Düzenlendi

Samsun'da ROBOSAM Robot Yarışması Coşkuyla Gerçekleştirildi

Canik Belediyesinin destekleriyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ROBOSAM Robot Yarışması, Samsun'da 17 ilçeden 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Yarışma, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde 126 robotun, 5 farklı kategoride yer aldığı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Kategorilerde Hedef Üst Sıralar

Öğrenciler, mini sumo, labirent, hızlı çizgi izleyen, temel çizgi izleyen ve en iyi tasarım kategorilerinde yer alan robotlarıyla yarışıp dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Eğitimde Yeni Ufuklar

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğrencilerin teknoloji temelli projelere ve çalışmalara olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Yarışmanın, öğrencilere becerilerini sergileyebilecekleri bir platform sunduğuna dikkat çekti:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, beceri temelli bir eğitim sistemini destekliyor. Öğrencilerimizin iyi niyetle başladığı projeleri sonlandırarak yaşam boyu kullanabilecekleri becerileri sergilemeleri önemli. Bu amaçla ROBOSAM Robot Yarışması düzenlendi ve 126 takım katıldı."

Gençlerin Hayalleri Gerçekleşiyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarışma ile gençlerin teknolojiyle buluşturulmasının önemine değinerek, "Gençlerimizin hayal dünyalarından çıkardıkları ürünler bizim için değerli. Yarışma sonrasında robotlar geliştirilmeye devam edecek. Öğrencilerimiz insansız araçlar tasarlama yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

Bu etkileyici etkinlik, Samsun'daki gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve yeteneklerini sergilemeleri için bir fırsat sunarak, gelecek nesillerin teknolojik alandaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Samsun'da 250 öğrenci ve 126 robotun 5 farklı kategoride katıldığı ROBOSAM Robot Yarışması düzenlendi. Robotlar, mini sumo, labirent, hızlı çizgi izleyen, temel çizgi izleyen ve en iyi tasarım kategorilerinde öne çıkmaya çalıştı.

Samsun'da 250 öğrenci ve 126 robotun 5 farklı kategoride katıldığı ROBOSAM Robot Yarışması düzenlendi. Robotlar, mini sumo, labirent, hızlı çizgi izleyen, temel çizgi izleyen ve en iyi tasarım kategorilerinde öne çıkmaya çalıştı.