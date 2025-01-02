Samsun'da Okul Binasında Yangın, Olay Anında Öğrenciler Güvenliğe Alındı

Samsun'da Yangın Panik Yarattı

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Toptepe İlkokulu'nda, zemin katta çıkan yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Elektrik Panosu

Olay, okulun zemin katındaki elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir yangınla patlak verdi.

Öğrenciler Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Yangın anında, öğretmenlerin hızlı hareket etmesi sayesinde öğrenciler binadan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay Yerine Müdahale

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Müdahale sonrasında yangın, küçük çapta kalmış olup kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi, ancak okul çevresinde panik yaşandı.