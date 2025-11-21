Samsun'da Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri

Samsun'da düzenlenen 'Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri', eğitimciler, akademisyenler ve belediye yetkililerinin katılımıyla otizmli bireylerin toplumsal kabulünü güçlendirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 14:53
Samsun'da Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri

Samsun'da 'Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması' Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Açılış ve Tanıtım

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış sonrası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Engelli Hizmetleri kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler, Fizyoterapist Seda Can tarafından katılımcılara aktarıldı.

Teknoloji ve Erken Tanı

OMÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Sema Gül, "Riskli Bebeklerde Yapay Zekâ ile Erken Tanı ve Müdahale" başlıklı sunumunda erken teşhis süreçlerinde teknolojinin önemine dikkat çekti.

Belediye ve Eğitim Kurumlarının Rolü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, belediyenin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini anlatarak sosyal kabul çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Ardından kürsüye gelen İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, eğitim kurumlarının otizm konusunda farkındalık oluşturmadaki rolünü değerlendirdi ve seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti; konuşma sonrası plaket takdimi gerçekleştirildi.

Akademik Yaklaşımlar ve Sonuçlar

Seminerin akademik sunum bölümünde OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Aytekin, "Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması" başlıklı sunumunda otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik bilimsel yaklaşım ve yöntemleri paylaştı.

Kapanış ve Değerlendirme

Yetkililer, seminerin öğretmenler ve kurumlar arasında farkındalığı artırarak otizmli bireylerin sosyal kabulüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Programa ayrıca Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.

SAMSUN'DA OTİZMDE SOSYAL KABULÜN ARTIRILMASI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SAMSUN'DA OTİZMDE SOSYAL KABULÜN ARTIRILMASI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SOLDAKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT AĞAR, SAĞDAKİ OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ÖĞRETİM...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
3
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut