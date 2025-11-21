Samsun'da 'Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması' Semineri Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması Semineri" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Murat Ağar, protokol üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Açılış ve Tanıtım

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış sonrası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım videosu izlendi. Engelli Hizmetleri kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgiler, Fizyoterapist Seda Can tarafından katılımcılara aktarıldı.

Teknoloji ve Erken Tanı

OMÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Sema Gül, "Riskli Bebeklerde Yapay Zekâ ile Erken Tanı ve Müdahale" başlıklı sunumunda erken teşhis süreçlerinde teknolojinin önemine dikkat çekti.

Belediye ve Eğitim Kurumlarının Rolü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, belediyenin özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerini anlatarak sosyal kabul çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Ardından kürsüye gelen İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, eğitim kurumlarının otizm konusunda farkındalık oluşturmadaki rolünü değerlendirdi ve seminerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti; konuşma sonrası plaket takdimi gerçekleştirildi.

Akademik Yaklaşımlar ve Sonuçlar

Seminerin akademik sunum bölümünde OMÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Aytekin, "Otizmde Sosyal Kabulün Artırılması" başlıklı sunumunda otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeye yönelik bilimsel yaklaşım ve yöntemleri paylaştı.

Kapanış ve Değerlendirme

Yetkililer, seminerin öğretmenler ve kurumlar arasında farkındalığı artırarak otizmli bireylerin sosyal kabulüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Programa ayrıca Samsun Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.

