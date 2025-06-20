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Samsun'da Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 5 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir otomobilin beton bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 15:28
Samsun'da Otomobil Beton Bariyere Çarptı: 5 Yaralı

Samsun'da Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Fuat E. (45) yönetimindeki 60 TY 277 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde beton bariyere çarparak kaza yaptı. Bu talihsiz kazada araçta bulunan Ferda E. (40), Mecbure Nisanur E. (21), Beyza Nur E. (13), Betül E. (17) ve Zeynep Erva E. (4) yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları hızla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde beton bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

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