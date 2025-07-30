Samsun'da Otomobil-Kamyon Çarpışması: 5 Yaralı

Samsun'da Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpıştı ve 5 kişi yaralandı.

Olay, Ö.S. tarafından kullanılan 61 AIJ 491 plakalı otomobilin, R.Ş. idaresindeki 35 BYS 881 plakalı kamyonla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Ankara-Samsun kara yolunun Kavak ilçesi mevkisinde yaşandı.

Kaza sonrası olay yerine hızlıca sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otomobilin sürücüsü ile birlikte yolculardan E.Y, Z.F, M.F. ve C.F. hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.