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Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kaza, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:42
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:42
Samsun'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Sinan T. (51) yönetimindeki 06 EJT 116 plakalı araç, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki Dörtyol mevkisinde Onur A. (19) tarafından sürülen 55 AOB 092 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Kaza sonrasında savrulan 06 EJT 116 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 55 FD 469 plakalı başka bir araca da çarparak hasar verdi. Kaza sonucu yaralanan Sinan T. ve Onur A., olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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