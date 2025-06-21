Samsun'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Samsun'da Şarampole Devrilen Otomobil Kazası

Samsun'un Ladik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Ümit K. idaresindeki 55 AGM 051 plakalı otomobil, Ladik-Taşova kara yolunda Kabacagöz Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza haberinin alınmasının ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ümit K. ile araç içindeki Osman, Ömer ve Miraç K. sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.