Samsun'da Pankart Kazası: 5 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, sahne arkasındaki demir profilli pankart aniden 5 ilkokul öğrencisinin üzerine düştü.

Olay esnasında sahnede bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu'na ait öğrencilerden Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü. Bu sırada sahnede bulunan 5 ilkokul öğrencisi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü. Bu sırada sahnede bulunan 5 ilkokul öğrencisi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.