DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,67 -0,01%
ALTIN
4.285,88 -0,07%
BITCOIN
4.171.976,83 0%

Samsun'da Pankart Kazası: 5 Öğrenci Yaralandı

Samsun'da Atakum Bilim Fuarı'nda üzerlerine pankart düşen 5 ilkokul öğrencisi yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 15:09
Samsun'da Pankart Kazası: 5 Öğrenci Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte, sahne arkasındaki demir profilli pankart aniden 5 ilkokul öğrencisinin üzerine düştü.

Olay esnasında sahnede bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu'na ait öğrencilerden Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı...

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü. Bu sırada sahnede bulunan 5 ilkokul öğrencisi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı...

Samsun'un Atakum ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı etkinliği sırasında, sahne arkasındaki demir profilli pankart, öğrencilerin üzerine düştü. Bu sırada sahnede bulunan 5 ilkokul öğrencisi yaralandı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!