Samsun’da Paramedik Melek Kodalak, Hobisini Üretime Dönüştürdü: Örgüyle Kadınlara İlham

Samsun’da paramedik Melek Kodalak, hobisini üretime dönüştürdü

Melek Kodalak, Samsun 112 Acil Çağrı Merkezinde paramedik olarak sürdürdüğü yoğun mesaisine rağmen hobi olarak başladığı örgü işini üretime dönüştürdü ve kadınlara ilham kaynağı oldu.

El emeği ürünler festivallerde

Kodalak, el emeği ürünlerini festivallerde sergiliyor ve kadınları desteklemek amacıyla yürütülen projelerde görev alıyor. Kağıt ip ve yün ip kullanarak çantalar ve çeşitli el işi ürünleri hazırlıyor.

Kodalak, bu süreci kendi ağzından şöyle anlattı: "Hobi olarak başladığım örgü işini çok fazla üretmeye başlayınca ve talep olduğunu görünce böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kadınları desteklemek amacıyla yapılan bu projede 2 yıldır görev alıyorum. Kağıt ipten ürünler yapıyorum. Kış dönemi olduğu için yün iplerden çantalar üretiyorum"

Örgü terapi, üretim ise emek istiyor

Nöbet usulü çalıştığını belirten Kodalak, örgünün kendisi için bir terapi yöntemi olduğunu vurguladı: "Önce hobi olarak başladığımda daha keyifli işler yapabiliyordum ama festivallere hazırlanırken uzunca bir emek gerekiyor. Nöbet çıkışlarında kafamı toparlamak, stresimi atmak için başvurduğum bir yöntem. Güzel ürünler çıkınca takdir alıyorum ve bu da işi daha keyifli hale getiriyor"

Kodalak, ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, "İnsanların ilgisi çok iyi, geri dönüşler çok güzel. Hem devlet kurumunda çalışıp hem de bu işleri yaptığım için hanımlara ilham olduğumu söylüyorlar. Böyle bir artı yönü var" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA KADIN PARAMEDİK HOBİSİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ: "İLHAM OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"