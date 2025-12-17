DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Samsun’da Paramedik Melek Kodalak, Hobisini Üretime Dönüştürdü: Örgüyle Kadınlara İlham

Samsun 112'de paramedik Melek Kodalak, hobi olarak başladığı örgüyü üretime çevirip festivallerde sergiliyor; kadınlara ilham verdiğini söylüyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:18
Samsun’da Paramedik Melek Kodalak, Hobisini Üretime Dönüştürdü: Örgüyle Kadınlara İlham

Samsun’da paramedik Melek Kodalak, hobisini üretime dönüştürdü

Melek Kodalak, Samsun 112 Acil Çağrı Merkezinde paramedik olarak sürdürdüğü yoğun mesaisine rağmen hobi olarak başladığı örgü işini üretime dönüştürdü ve kadınlara ilham kaynağı oldu.

El emeği ürünler festivallerde

Kodalak, el emeği ürünlerini festivallerde sergiliyor ve kadınları desteklemek amacıyla yürütülen projelerde görev alıyor. Kağıt ip ve yün ip kullanarak çantalar ve çeşitli el işi ürünleri hazırlıyor.

Kodalak, bu süreci kendi ağzından şöyle anlattı: "Hobi olarak başladığım örgü işini çok fazla üretmeye başlayınca ve talep olduğunu görünce böyle bir şey yapmaya karar verdim. Kadınları desteklemek amacıyla yapılan bu projede 2 yıldır görev alıyorum. Kağıt ipten ürünler yapıyorum. Kış dönemi olduğu için yün iplerden çantalar üretiyorum"

Örgü terapi, üretim ise emek istiyor

Nöbet usulü çalıştığını belirten Kodalak, örgünün kendisi için bir terapi yöntemi olduğunu vurguladı: "Önce hobi olarak başladığımda daha keyifli işler yapabiliyordum ama festivallere hazırlanırken uzunca bir emek gerekiyor. Nöbet çıkışlarında kafamı toparlamak, stresimi atmak için başvurduğum bir yöntem. Güzel ürünler çıkınca takdir alıyorum ve bu da işi daha keyifli hale getiriyor"

Kodalak, ürünlerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyerek, "İnsanların ilgisi çok iyi, geri dönüşler çok güzel. Hem devlet kurumunda çalışıp hem de bu işleri yaptığım için hanımlara ilham olduğumu söylüyorlar. Böyle bir artı yönü var" ifadelerini kullandı.

SAMSUN'DA KADIN PARAMEDİK HOBİSİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ: "İLHAM OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

SAMSUN'DA KADIN PARAMEDİK HOBİSİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ: "İLHAM OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

SAMSUN'DA KADIN PARAMEDİK HOBİSİNİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRDÜ: "İLHAM OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR"

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
İzmir Buca'da börek tezgahında fare görüntüsü: İşletme mühürlendi
3
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
4
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
5
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
6
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
7
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık