Samsun'da pastırma sıcakları vatandaşı denize çekti

Samsun'da pastırma sıcaklarında Atakum İncesu'da bir vatandaş, köpekleriyle Kasım ayı son günlerinde Karadeniz'e girip uzun süre yüzdü.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:58
Samsun'da etkili olan pastırma sıcakları fırsat bilen bir vatandaş, Kasım ayının son günlerinde Karadeniz'e girerek keyifli anlar yaşadı.

Atakum ilçesi İncesu mevkisinde güneşli havayı değerlendiren vatandaş, köpekleriyle birlikte denize girip uzun süre yüzdü. Sıcak havanın tadını çıkarırken oldukça rahat olduğu gözlenen vatandaş, çevrede yürüyüş yapanların da dikkatini çekti.

Kasım ayında bu kadar sıcak bir hava beklemediğini belirten vatandaş, deniz suyu sıcaklığının da tahmininden iyi olduğunu ifade ederek, "Bu güzel havayı herkes değerlendirsin" dedi.

