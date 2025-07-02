Samsun'da Polise Mukavemet: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir polis müdahalesinde, polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde, park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktığı bildirildi. Bu sırada, bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri hızlıca olaya müdahale etti.

Kavga sırasında, taraflardan biri olan L.K, bir kadın polise tekme attı. Bu durumu değerlendiren ekipler, polise mukavemette bulunulması üzerine derhal takviye ekipler sevk etti. Sonrasında, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan, kavgaya sebep olan olay ve gözaltına alımlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.