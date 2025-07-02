DOLAR
39,79 0,11%
EURO
46,93 0,29%
ALTIN
4.276,07 0,01%
BITCOIN
4.284.311,38 -1,68%

Samsun'da Polise Mukavemet: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:15
Samsun'da Polise Mukavemet: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Polise Mukavemet: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir polis müdahalesinde, polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Olayın meydana geldiği Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde, park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktığı bildirildi. Bu sırada, bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi motorize yunus ekipleri hızlıca olaya müdahale etti.

Kavga sırasında, taraflardan biri olan L.K, bir kadın polise tekme attı. Bu durumu değerlendiren ekipler, polise mukavemette bulunulması üzerine derhal takviye ekipler sevk etti. Sonrasında, kavgaya karışan 4 kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Öte yandan, kavgaya sebep olan olay ve gözaltına alımlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Tır Çarpmış Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Aydın'da Yangın Kontrol Altına Alındı: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
3
Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi
4
Esenyurt'ta Yıkım Sırasında Bina Çöktü
5
Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Sakarya'da İş Yerinde Asma Tavan Çöktü: 3 Yaralı
7
Adana'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Doğalgaza Yüzde 24 Zam: Faturalar Kabusa Dönüşüyor

Aile Hekimliği'nde Maaş Kesintilerine Son: 6 Ay Kuralı Kaldırıldı

SGK'dan Tarihi İlaç Hamlesi: Yüzlerce İlaç Ücretsiz!

İBB, Ücretsiz Spor Hizmetlerini Ücretli Hale Getirdi!

En Düşük Emekli Maaşına 2500 TL Zam: Ayrıntılar Ortaya Çıktı

Akbank'tan Faizsiz 85.000 TL Kredi Fırsatı!

Maaşlara Büyük Zam: İkramiye ve Sosyal Haklarda Rekor Artış!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!