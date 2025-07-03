Samsun'da Polise Mukavemet: Üç Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Polise Mukavemet Olayı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi. Olay, Bağdat Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle çıkan bir kavga sırasında meydana geldi.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, L.K., I.K., S.R. ve bir kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. gözaltına alındı. Gazeteci R.Y. ve bir diğer kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, sağlık kontrolünden geçirilen L.K., I.K. ve S.R. adliyeye sevk edildi.

Kavga sırasında, taraflardan L.K.'nın bir kadın polise tekme atması üzerine, polis olay yerine takviye ekipler çağırarak müdahale etti. Olayın ardından, gazeteciyi gözaltına alan polis memuru da başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, Samsun'da polise mukavemet eden kişilerin yargı süreci merakla bekleniyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.