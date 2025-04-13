Samsun'da Polisten Şok Uygulama: 13 Bıçak ve Muşta Ele Geçirildi

Samsun'da Şüpheli Üzerinde Bıçak ve Muşta ile Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polis ekipleri gerçekleştirdikleri uygulama sırasında, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

A.K.Y. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 13 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Olayın ardından zanlı A.K.Y. gözaltına alındı.

Ele geçirilen bıçaklar ve muşta ise incelenmek üzere emniyete teslim edildi. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirerek ilerleyen günlerde detaylı bilgi paylaşmayı planlıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde 13 bıçak ile 1 muşta bulunan kişi gözaltına alındı.