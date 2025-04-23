Samsun'da Renkli 'Türk Dünyası Çocuk Festivali' Dans Gösterileriyle Ses Getirdi

Samsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde büyük bir festival yaşadı. 'Türk Dünyası Çocuk Festivali', 9 ülkeden 124 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festival, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Samsun Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 21-23 Nisan tarihleri arasında düzenlendi.

Etkinliğin son gününde, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve Tütün İskelesi'nde Türk dünyası çocukları, geleneksel kıyafetleriyle muhteşem dans gösterileri sundu. Yöresel müzikler eşliğinde gerçekleştirilen bu gösteriler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Programa; Vali Orhan Tavlı, MHP Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de iştirak etti.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösteriyle devam etti. Etkinliğin son gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve Tütün İskelesi'nde Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.

Samsun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 9 ülkeden 124 çocuğun katıldığı "Türk Dünyası Çocuk Festivali", dans gösteriyle devam etti. Etkinliğin son gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu ve Tütün İskelesi'nde Türk dünyası çocukları geleneksel kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.