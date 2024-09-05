Samsun'da Sahipli Köpeğin Saldırısına Uğrayan Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da Köpek Saldırısı Vakası

Samsun'un İlkadım ilçesinde, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan A.A, hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Geçtiğimiz günlerde Kıran Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesine giren A.A, burada bir çoban köpeği tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan A.A, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık Durumu İyi

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavisi tamamlanan A.A, hastaneden taburcu edilerek evine döndü.