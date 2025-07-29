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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 159 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun’da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ile birlikte 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 15:34
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 159 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonu, güvenlik güçlerinin kararlılıkla sürdürdüğü mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi. Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma neticesinde, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 159 litre etil alkol, 77 boş içki şişesi, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde ve 100 tabanca fişeği ele geçirildi. Bu bulgular, sahte içki ve uyuşturucu ile mücadeledeki tehditleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Operasyonda gözaltına alına A.C. (32) adlı şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyet, bu tür operasyonların devam edeceğini duyurarak, vatandaşları sahte içkilere karşı uyardı.

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli...

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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