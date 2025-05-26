DOLAR
38,97 -0,06%
EURO
44,35 -0,04%
ALTIN
4.190,68 -0,11%
BITCOIN
4.259.469,9 0,17%

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yapan bir şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 23:43
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Sahte İçki İmalatı Engellendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda, sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalar neticesinde belirli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, bir plastik huni ve 4 plastik damla aparatı gibi malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı....

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, plastik huni ve 4 plastik damla aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'den Ankara'da 'Özgürlük ve Adalet Buluşması'
2
Bursa'da Belediye Otobüsü ile Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trabzon'daki Uçak Kazasında 62 İspanyol Asker Anıldı
4
Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı
5
İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı
6
Toplu taşıma kullananları kahreden haber! Onlar artık üzerine para verecek
7
Kartal'da Feci Kaza: 5 Yaralı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı