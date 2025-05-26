Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: Bir Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Sahte İçki İmalatı Engellendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda, sahte içki ürettiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında sürdürdükleri çalışmalar neticesinde belirli adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, bir plastik huni ve 4 plastik damla aparatı gibi malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca, sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, plastik huni ve 4 plastik damla aparatı ele geçirildi.