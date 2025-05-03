Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Samsun-Sinop kara yolundaki 'Narko Alan' uygulama noktasında durdurdukları 2 araç içerisinde önemli bulgulara rastladı.

Araçlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Ö. ve E.M'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu operasyon, ildeki silah kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Samsun’da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 36 mermi ele geçirildi.