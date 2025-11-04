Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem: ASHİM ve OKA İşbirliği

ASHİM ve OKA işbirliğiyle 4 Kasım 2025'te imzalanan iki proje; oyun temelli eğitimle 100 kişiye, dijital ve vaka yönetimi eğitimleriyle hizmet kalitesine katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:47
Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem: ASHİM ve OKA İşbirliği

Samsun'da sosyal hizmetlerde yeni dönem: ASHİM ve OKA'dan iki önemli proje

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle sosyal hizmetlerde fark yaratacak iki projeyi hayata geçiriyor. Sözleşmeler, 4 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Kemal Gümrükçü, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği yetkilileri katıldı. İmzalar sayesinde Samsun'da sosyal hizmet anlayışına yeni bir vizyon kazandırılacağı duyuruldu.

"Yenilikçi dönemin kapısını aralıyoruz"

Törende konuşan Kemal Gümrükçü, projelerin Samsun’daki sosyal hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracağını vurguladı. Gümrükçü, projelerin meslek elemanlarının değişen ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme kapasitesini güçlendireceğini belirterek OKA'ya teşekkür etti.

İki odakta kapsamlı eğitim ve destek

İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak hazırlanan projeler şu başlıklar altında yürütülecek:

"Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Modeli Projesi": Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği başvurusuyla, ASHİM ortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında 100 meslek elemanına çocuk ve ailelerle yürütülen çalışmalarda oyun terapisi ve yaratıcı drama eğitimleri verilecek. Dernekten, törene Yüksel Kıyak de katıldı.

"Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi": Bu projeyle ASHİM personelinin vaka yönetimi, dijital sosyal hizmet ve sosyal girişimcilik konularında yetkinlikleri artırılacak.

Süre ve hedefler

Her iki proje de 180 gün (6 ay) sürecek ve katılımcılara yoğun eğitim ile danışmanlık desteği sunulacak. Projeler, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bölgedeki sosyal hizmet uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırma ve toplumsal fayda üretiminde öncü rol üstlenme hedefi doğrultusunda planlandı.

Bu girişimler, Samsun'da sosyal hizmet kalitesini yükseltmeyi ve mesleki kapasiteyi güçlendirerek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ KEMAL GÜMRÜKÇÜ, OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE VE...

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ KEMAL GÜMRÜKÇÜ, OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE VE SAMSUN KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARI DESTEKLEME DERNEĞİ ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMELERLE BİRLİKTE, SAMSUN’DA SOSYAL HİZMETLERDE YENİLİKÇİ BİR DÖNEM RESMEN BAŞLAMIŞ OLDU.

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ KEMAL GÜMRÜKÇÜ, OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE VE...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti