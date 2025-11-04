Samsun'da Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem: ASHİM ve OKA İşbirliği

Samsun'da sosyal hizmetlerde yeni dönem: ASHİM ve OKA'dan iki önemli proje

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle sosyal hizmetlerde fark yaratacak iki projeyi hayata geçiriyor. Sözleşmeler, 4 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen törenle imzalandı.

Törene Kemal Gümrükçü, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği yetkilileri katıldı. İmzalar sayesinde Samsun'da sosyal hizmet anlayışına yeni bir vizyon kazandırılacağı duyuruldu.

"Yenilikçi dönemin kapısını aralıyoruz"

Törende konuşan Kemal Gümrükçü, projelerin Samsun’daki sosyal hizmet kalitesini ve verimliliğini artıracağını vurguladı. Gümrükçü, projelerin meslek elemanlarının değişen ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretme kapasitesini güçlendireceğini belirterek OKA'ya teşekkür etti.

İki odakta kapsamlı eğitim ve destek

İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak hazırlanan projeler şu başlıklar altında yürütülecek:

"Oyun Temelli Yeni Nesil Sosyal Hizmet Modeli Projesi": Samsun Korunmaya Muhtaç Çocukları Destekleme Derneği başvurusuyla, ASHİM ortaklığında gerçekleştirilecek proje kapsamında 100 meslek elemanına çocuk ve ailelerle yürütülen çalışmalarda oyun terapisi ve yaratıcı drama eğitimleri verilecek. Dernekten, törene Yüksel Kıyak de katıldı.

"Sosyal Hizmetlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi": Bu projeyle ASHİM personelinin vaka yönetimi, dijital sosyal hizmet ve sosyal girişimcilik konularında yetkinlikleri artırılacak.

Süre ve hedefler

Her iki proje de 180 gün (6 ay) sürecek ve katılımcılara yoğun eğitim ile danışmanlık desteği sunulacak. Projeler, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün bölgedeki sosyal hizmet uygulamalarına yenilikçi yaklaşımlar kazandırma ve toplumsal fayda üretiminde öncü rol üstlenme hedefi doğrultusunda planlandı.

Bu girişimler, Samsun'da sosyal hizmet kalitesini yükseltmeyi ve mesleki kapasiteyi güçlendirerek vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyor.

