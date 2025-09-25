Samsun'da Suça Sürüklenen Çocuklara Floor Curling Eğitimi

Samsun'da 10 suça sürüklenen çocuğa İlkadım'da floor curling eğitimi veriliyor; hedef 2026'da buz sporlarında denetimli serbestlikten takım kurmak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:01
RECEP BİLEK - Samsun'da suça sürüklenen çocuklara curling sporunun alt branşı olan floor curling eğitimi veriliyor.

Program ve işbirliği

Bu çalışma, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülüyor. Amaç, suça sürüklenen gençleri alternatif sporlarla buluşturarak sosyal rehabilitasyon ve yeniden kazandırma sürecine katkı sağlamak.

Program kapsamında 10 çocuk, İlkadım Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli antrenörler eşliğinde İlkadım Okçuluk Salonu'nda oluşturulan alanda floor curling eğitimi alıyor.

Floor Curling ve eğitim içeriği

Floor curling, curling sporunun alt branşı olup buzlu veya düz kapalı alanlarda oynanabiliyor. Oyunda oyuncuların küçük bir disk veya taşı hedefe doğru itip yönünü kontrol etmeleri gerekiyor; bu, denge, konsantrasyon ve takım çalışmasını geliştiriyor.

İlkadım Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Dalı Eğitim Koordinatörü Celalettin Kapcak, AA muhabirine yaptığı açıklamada kurumların 4 yıldır süren işbirliğine dikkat çekti. Kapcak şunları söyledi: "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden il müdürlüğümüze yönlendirilen gençleri spora ve gençlik faaliyetlerine yönlendiriyoruz. Bu sene 16 gencimizi farklı branşlara, 12 gencimizi de Bakanlığımız tarafından koordine edilen kamplara gönderdik."

Hedefler ve takip

Kapcak, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda branşlara yönlendirildiğini ve takibinin yapıldığını belirterek, "Amacımız, gençlerin suça sürüklenmelerini spor yoluyla önlemek" ifadelerini kullandı. Geçen yıl hokey takımı kurduklarını anımsatan Kapcak, 2026 yılında düzenlenecek curling turnuvasına hazırlık kapsamında, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerden buz sporlarında bir takım kurma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Kapcak ayrıca, "Gençlerimiz branşlarda derece alıp geldikleri, bizleri ziyaret ettikleri zaman biz de mutlu oluyoruz" diyerek programın hem sportif başarı hem de sosyal kazanımlar ürettiğini belirtti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, suça sürüklenen çocukların alternatif sporlara yönlendirilmesi için program yürütülüyor. Bu kapsamda, Samsun'da suça sürüklenen 10 çocuğa curling sporunun alt branşı olan floor curlingle ilgili eğitim veriliyor.

