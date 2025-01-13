Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Samsun'un İlkadım ilçesinde, tarihi eser kaçakçılarına karşı düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu başarılı operasyon, kaçakçılığın önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Operasyon Detayları

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1789-1808 yıllarına ait Osmanlı dönemine16 etnografik eser ve 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi. Bu eserlerin tarihi ve kültürel önemi, kaçakçılığın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemler için emniyete götürüldü. Yetkililer, benzeri operasyonların devam edeceğini ve tarihi eserlerin korunmasına yönelik mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1789-1808 yıllarına tarihlenen Osmanlı dönemine ait 16 etnografik eser ile 28 gümrük kaçağı çakmak ele geçirildi.