Samsun'da Tarım Arazisinde Yangın: 16 Dönüm Zarar Gördü

Samsun'un Atakum İlçesinde Yangın Felaketi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana gelen yangında, 16 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

H.Ç. ve B.S.'ye ait arpa ekili tarlada, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

Bölgeye jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına hızlıca müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, H.Ç.'nin 13 dönüm, B.S.'nin ise 3 dönem arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 16 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan yangında 16 dönüm tarım arazisinde zarar oluştu.