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Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: 20 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan bir tartışma sonrası 20 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 20:49
Samsun'da Tartışma Kanlı Bitti: 20 Yaşındaki Genç Bıçaklandı

Samsun Bafra'da Bıçaklama Olayı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Emirefendi Mahallesi'nde yaşanan olayda, Özcan K. (20) ile Efe D. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın Sonucu Kanlı Kavga

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Efe D, Özcan K'yi göğsünden bıçakladı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı

Ağır yaralanan Özcan K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Olay Sonrası Gözaltı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan Efe D'yi tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Polis...

Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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