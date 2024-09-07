Samsun'da Taş Ocağındaki Patlamada 4 Yaralı

Samsun Tekkeköy'de Taş Ocağında Patlama

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında fırlayan taşlar, kara yolu üzerinde seyir halindeki araçlara çarptı. Bu talihsiz olay sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Kirazlık mevkisinde gerçekleştirilen patlatma sırasında ani bir şekilde fırlayan taşlar, Samsun-Trabzon kara yolu üzerindeki araçlara isabet etti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları hemen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Çalışmalar ve Güvenlik Önlemleri

Kara yolundaki taşların temizlenmesi için Karayolu ekipleri hızla harekete geçti. Yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapalı kalan yol, temizlik çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taş ocağındaki patlatma sırasında fırlayan taşların isabet ettiği araçlardaki 4 kişi yaralandı.