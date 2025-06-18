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Samsun'da TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

Samsun'da TCSG-87 gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. yıl dönümünde halkın ziyaretine açıldı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 12:42
Samsun'da TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

Samsun'da TCSG-87 Gemisi Ziyarete Açıldı

Samsun'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'ne demirleyen TCSG-87 gemisi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Geminin komutanlığında görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Gemi ziyaretinin açık kısmında yer alan vatandaşlar, TCSG-87 gemisini yakından tanıma şansı buldu. Ziyaretçiler arasında yer alan 83 yaşındaki Mustafa Uğraş, her yıl dönümünde gemiyi ziyaret ettiğini ve bu etkinliğin kendisinde milli ve manevi duygular uyandırdığını belirtti. Uğraş, şu ifadeleri kullandı: "Şanlı ordumuzun faaliyetlerine biraz meraklıyım, görmek istedim. Milli duygular hiçbir şeyle izah edilemez. Başka bir şey o ancak insan gülünce veya ağlayınca çıkıyor ortaya. Başka türlü sözlerle anlatılmıyor. Vatan sevgisi, millet olma, devlet olma özelliği, çok değişik bir şey."

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlayan Uğraş, gemi personeline görevlerinde başarılar dileyerek, bu anlamlı günde ziyaretçi olarak yer almanın mutluluğunu yaşadı.

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik...

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı. TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi. Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik...

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87, ziyarete açıldı. TCSG-87 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verdi. Ziyarete açık kısmını ziyaret eden vatandaşlar, gemiyi tanıma fırsatı buldu.

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