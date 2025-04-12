Samsun'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kaza, temizlik malzemesi yüklü bir tırın devrilmesiyle sonuçlandı. Fatih K. (47) tarafından yönetilen 06 EPH 966 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki Kirazlık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ulaşımda Aksamalar

Devrilme olayı nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametine giden bir şerit ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, kazanın olduğu bölgede önlem alarak ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlıyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba istikametinde bir şerit ulaşıma kapandı.