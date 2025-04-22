Samsun'da Tohum Gelecektir Projesi ile Ata Tohumları Korunuyor

Samsun'un Terme ilçesinde, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Tohum Gelecektir" projesi kapsamında 23 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Terme Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen bu projede, 21 öğrenci, köylerinden ve yakın çevrelerinden 100 çeşit ata tohumu topladı.

Terme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait Fide ve Çiçek Üretim Serası'nda oluşturulan ata tohumu bahçesi, domates, biber ve fasulye gibi 23 farklı çeşit tohumu içermektedir. Tohumların yeşermesiyle birlikte fideler, permakültür alanlarına dikilecek ve burada yetişen ürünlerden elde edilen yeni tohumlar, takas yöntemiyle paylaştırılarak çoğaltılacaktır.

Proje çerçevesinde, Terme Belediyesi ve Fatih Anadolu Lisesi bünyesinde iki adet ata tohumu bankası da oluşturulacak. Bu yapılacak çalışmaların, ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ata tohumlarının geleceğe aktarılmasının büyük bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Kul, "Bu topraklarda yetişen yerli tohumlarımız bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin bu mirası tanıması ve sahip çıkması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Doğal çevreye sahip çıkacak bir bilinç lazım. İşte burada gördüğünüz gençlerimiz ata tohumuna sahip çıktı. Onlar nasıl Türkiye'nin geleceğinin tohumlarıysa bu tohumlar da ilçemizdeki tarımın geleceği olacak." şeklinde konuştu.

Fatih Anadolu Lisesi'nde görevli coğrafya öğretmeni Fatma Atadeniz Genç de projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerel tohumlarımızı çoğaltmak için buradayız. Gençler üretilen ve bölgemizde yetiştirilen yerel tohumlarımızı toparladılar ve toprakla buluşturduk. Bugün aynı zamanda Dünya Günü. Biz de geleceğe, geçmişi bağlamak için öğrencilerle buradayız." dedi.

Projeye katılan öğrencileri kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de, katkıda bulunan tüm destekçilere teşekkür etti.

Samsun'un Terme ilçesinde, ata tohumlarının geleceğe aktarılmasını sağlamak hedefiyle yürütülen "Tohum Gelecektir" projesi" kapsamında 23 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde, ata tohumlarının geleceğe aktarılmasını sağlamak hedefiyle yürütülen "Tohum Gelecektir" projesi" kapsamında 23 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.