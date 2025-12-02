Samsun'da 'Tony' Bağ Evindeki Gizli Uyuşturucu Düzeneğini Ortaya Çıkardı

Samsun Havza'da narkotik köpeği Tony'nin tepki verdiği bağ evinde 145,69 gram esrar ve uyuşturucu yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:03
Narkotik köpeğin tepki verdiği bölgelerde 145,69 gram esrar ve iklimlendirme düzeneği bulundu

Samsun'da, Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri bağ evinde gizlenmiş uyuşturucu yetiştirme düzeneğini gün yüzüne çıkardı. Operasyonu yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adresin M.T. (45) tarafından bağ evi olarak kullanıldığını tespit etti.

Arama sırasında görevli narkotik köpeği Tony'nin belirli noktalarda yoğun tepki göstermesi üzerine bölge detaylı şekilde incelendi. Yapılan aramada 145,69 gram esrar ele geçirildi ve uyuşturucu yetiştirmeye yönelik ısı ve ışık sistemleriyle hazırlanmış iklimlendirme düzeneği bulundu.

Ele geçirilen düzeneklerin uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilirken, olayla ilgili olarak M.T. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

