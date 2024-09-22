Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'da Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, beş kişi de yaralandı. Kaza, Havza-Vezirköprü kara yolu üzerindeki Güvenbeli mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Anı ve Yaralılar

Kazaya karışan araçlardan biri Alpay Ş. tarafından yönetilen 42 JG 139 plakalı otomobil, diğeri ise Hüseyin B. tarafından kullanılan 55 H 228 plakalı araç oldu. Çarpışma sonucunda Sevilay B., Emine B., Yeter B. ve Enes S. isimli yolcular yaralanırken, Sevilay B. hastaneye kaldırılmadan önce hayatını kaybetti.

Olay Yeri Müdahalesi

Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada durumunun ağır olduğu belirtilen Hüseyin B., tedavi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Yakalandı

Kaza sonrası yere yola çıkan Alpay Ş. ise yaralı olarak kaza yerinden kaçmayı başardı, fakat ekipler tarafından hızla yakalanarak Havza Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sürücünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesindeki kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.