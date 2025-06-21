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Samsun'da Trafik Polisleri YKS Adaylarına Destek Oldu

Samsun'da YKS'ye yetişemeyen üniversite adayları, trafik polisleri tarafından kurtarıldı ve alkışlarla karşılandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 10:39
Samsun'da Trafik Polisleri YKS Adaylarına Destek Oldu

Samsun'da YKS Adaylarını Trafik Polisleri Kurtardı

Samsun'da, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Üniversite adayları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde belirlenen saatten önce sınav salonlarına alınarak kimlik kontrolü yapıldı.

Ancak bazı adaylar, sınav merkezlerine zamanında ulaşamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli motorize timin müdahalesiyle sınava yetiştirildi. "Şahin" ekipleri, geç kalan öğrencileri hızlıca ilgili merkezlere ulaştırdı.

Öğrencilerin okul girişlerine zamanında varışını sağlayan trafik polisleri, okul önünde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlarla karşılandı. Bu duyarlı ve hızlı müdahale, hem adaylar hem de aileleri için büyük bir rahatlama sağladı.

Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen...

Samsun'da üniversite adaylarını Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetiştiren trafik polisleri, öğrenci yakınları tarafından alkışlandı.

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