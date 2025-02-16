Samsun'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'da Traktör Şarampole Devrildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Büyükkırık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, bir traktör şarampole devrildi. Olay, Turan T. (60) yönetimindeki traktörün Başalan mevkisi'nde kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu, traktörde bulunan Mehmet Ç. (39) olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yolcular Turan T., Abdullah S., Fahri E. ve Metin Ç. ise yaralandı ve Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı durumda olan sürücü Turan T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın nedenine dair soruşturma sürüyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.